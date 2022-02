“Espero ser julgada o mais rápido possível, já que estou com a minha vida pendurada.” Foi desta forma que Joana Ramirez, conhecida como advogada do ‘jet set’, reagiu esta terça-feira, no Tribunal de S. João Novo, no Porto, após perceber que o início do julgamento foi adiado. Em causa está o facto de ter sido decidido juntar os processos pelos quais está a ser julgada.









A advogada herdou o sobrenome do ex-marido Vasco Ramirez, dono das Conservas Ramirez. Também com o ‘ex’ lutou em tribunal pelo direito a parte das ações da indústria conserveira. Agora, vê-se novamente a braços com a Justiça por crimes de burla qualificada, abuso de confiança e falsificação de documentos. Joana está acusada de se ter aproximado de uma mulher que tinha perdido o filho num acidente de mota para ficar com 87 500 euros da indemnização. Vendeu ainda o património da família Brochado Coutinho sem a autorização dos próprios.