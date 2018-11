Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-bancária saca 47 500 euros em burla

Mariana Caldeira, de 37 anos, acusada de burla qualificada e falsificação. Crimes ocorreram em Lisboa.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:05

Bancária e gestora de clientes na dependência do Deutsche Bank das Laranjeiras, Lisboa, até maio de 2014, Mariana Caldeira, de 37 anos, aproveitou-se do facto de lá ter trabalhado para enganar antigos clientes mesmo após deixar funções no banco. Entre 2016 e 2017 burlou pelo menos três pessoas com aplicações financeiras que não existiam - lucrou 47 500 euros. As vítimas descobriram e fizeram queixa. A burlona, em liberdade, foi agora acusada.



O Ministério Público acusa-a de três crimes de burla qualificada e três de falsificação de documentos. Afirmava que "continuava a trabalhar com aplicações financeiras, em regime de prestação de serviços, recebendo comissões". "Com o intuito de obter quantias monetárias a que bem sabia não ter direito, solicitou [às vítimas] que subscrevessem aplicações para que a ajudassem a receber, alegando ser essencial para fazer face às despesas com o agregado familiar", lê-se na acusação.



A burlona falsificava documentos nos quais inseria logótipos falsos, para fingir que eram das aplicações. Num dos casos conseguiu convencer um antigo cliente a entregar 27 mil euros. "Agiu com o propósito de enganar, determinando-o a entregar-lhe a quantia monetária de 27 mil euros, aproveitando-se da relação de amizade e confiança", refere a acusação.



Mariana Caldeira era suspeita de ter roubado ouro e prata a uma mulher, o que o MP não conseguiu provar. Há 11 testemunhas no caso, algumas terão sido lesadas pela burlona.