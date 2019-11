Ex-cônsul de Portugal no Brasil leva seis anos de cadeia por burla

Oex-vice-cônsul de Portugal em Porto Alegre, no Brasil, Adelino Vera-Cruz Pinto foi esta sexta-feira condenado no Campus de Justiça, Lisboa, a 6 anos de prisão por burla qualificada e branqueamento de capitais.A mulher, Maria da Assunção Figueiredo, apanhou quatro anos de pena suspensa por, segundo o tribunal, ter conhecimento dos crimes, assinando mesmo documentos para consumar a burla feita à Arquidiocese de Porto Alegre.Apesar da reação do diplomata, que soltou um grito em frente ao coletivo alegando não compreender a decisão, saindo depois da sala de audiências, os juízes consideraram ter ficado provado o desvio de 962 649 euros.Durante o ano de 2010, Adelino Vera-Cruz Pinto terá, segundo o acórdão, usado o seu estatuto de diplomata para engendrar um esquema de burla aos padres de Porto Alegre. Foi proposto aos religiosos o pagamento de uma caução (equivalente ao valor burlado) que, segundo o ex-vice-cônsul, serviria para recuperar duas igrejas no Brasil.Segundo as testemunhas ouvidas em tribunal, o antigo diplomata apresentou um discurso coerente e criava empatia. A própria deslocação ao Santuário de Fátima e à Basílica da Estrela provava a veracidade. No entanto, a recuperação dos locais sagrados nunca aconteceu.Ao invés, o casal Adelino Vera-Cruz e Assunção Figueiredo usou o dinheiro para liquidar os empréstimos de duas casas, comprar carro novo e fazer transferências bancárias. Nem os arguidos nem a advogada prestaram declarações após o julgamento.