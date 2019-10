Ex-Hospital Militar de Belém pode reabrir para Cuidados Continuados

A Associação Salgueiro Maia (ASM) quer que o antigo Hospital Militar de Belém seja transformado numa Unidade de Cuidados Continuados Integrados.Essa proposta tem sido abordada em várias reuniões com o Governo, autarquia, Misericórdia de Lisboa, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e diretora do Hospital das Forças Armadas.A ideia é reforçar a rede de Cuidados Continuados do SNS, com uma parte destinada aos ex-combatentes. A ASM, que ontem festejou o 1º aniversário, sugere que a unidade se chame Salgueiro Maia.