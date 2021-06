Armando Vara, que esta quarta-feira chega a tribunal pelo seu próprio pé - a última vez que foi ouvido no processo Marquês foi transportado de carrinha celular e entrou no tribunal algemado - arrisca cumprir penas sucessivas. O ex-ministro, que está na cadeia há mais de dois anos no âmbito do processo Face Oculta, responde por branqueamento de capitais. Este julgamento põe em risco o recurso já anunciado pelo Ministério Pú...