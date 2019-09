Ex-namorado ameaça queimar mulher através de perfis falsos no Facebook

Inconformado com o final da relação de cinco anos, o homem começou a ameaçar de morte a ex-companheira. Acabou por ser condenado, no ano passado, no Tribunal de Vila Nova de Gaia, a uma pena suspensa de dois anos e meio de prisão, por violência doméstica, mas isso apenas o deixou mais revoltado.Desde então, o arguido, de 34 anos, passou a criar perfis falsos no Facebook e voltou a aterrorizar a vítima, perseguindo-a com o consecutivo envio de mensagens a dizer que a iria queimar.Foi na sequência de um novo processo-crime, cometido através das redes sociais, que o arguido foi detido pela GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, na passada segunda-feira.Todas as conversas que o agressor enviou à vítima, também ela com 34 anos, foram agora anexadas ao processo e vão ser usadas como prova num novo julgamento. A mulher vivia completamente atormentada com a possibilidade do arguido a vir a lançar fogo na rua.O homem, que tem já um longo cadastro criminal por crimes de tráfico de droga, furtos, roubos e ameaças, foi capturado mediante um mandado de detenção e presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.Ouvido por um juiz, o homem vai agora ser vigiado através de uma pulseira eletrónica. Vai continuar a ficar proibido de contactar por qualquer meio com a vítima e proibido de aceder às redes sociais.O casal viveu durante cinco anos em união de facto.