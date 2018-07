Suspeito já tinha sido expulso da PSP por vender telemóveis roubados.

Por Henrique Machado | 11.07.18

O único dos nove detidos pelo terror de Alcochete a prestar declarações ao juiz - na tarde desta quarta-feira, durante o primeiro interrogatório judicial - é um ex-agente da PSP de Torres Novas. O agente já tinha tido problemas com a justiça, quando foi apanhado a vender telemóveis roubados, e acabou expulso da Polícia.



Ligado à Juventude Leonina, é agora suspeito de ter participado na invasão ao centro de estágios do Sporting, mas negou ao juiz qualquer responsabilidade pelos crimes.



Disse que estava apenas no local errado à hora errada, porque foi ali apenas para "tratar de uns bilhetes".