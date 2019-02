Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Exército troca G3 por espingarda belga

Arma SCAR na tropa operacional. Calendário “está a ser negociado”.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:44

A espingarda que vai substituir a G3 nas unidades de elite e operacionais do Exército, após 56 anos ao serviço, está escolhida e o contrato foi assinado, confirmou ao CM fonte oficial daquele ramo. Trata-se da SCAR, da fabricante belga FN.



O "calendário de entregas ainda está a ser negociado", afirma o Exército. O valor ronda os 42 milhões de euros. O contrato envolve espingardas automáticas SCAR-L STD (11 mil de calibre 5,56 mm) e SCAR-H STD (300 de 7,62 mm).



Segundo informação oficial do Exército, foram ainda escolhidos lança-granadas FN40GL Mk2 (1700 para acoplar às espingardas) e as metralhadoras ligeiras FN Minimi 5.56 Mk3 (830) e 7.62 Mk3 (320).



O Exército recebe ainda, no âmbito do contrato, 3400 "aparelhos de pontaria" Aimpoint CompM4, Trijicon ACOG 3.5x35 Red LED e Trijicon VCOG 1-6x24.



O despacho inicial do Governo, que autorizou o Exército a assinar um acordo com a NSPA (central de compras da NATO), previa ainda 450 espingardas de precisão e 380 caçadeiras. O CM perguntou ao Exército se este material transitou para outro concurso ou se já foi adquirido, mas não obteve resposta.



As SCAR substituem a G3 nas unidades operacionais. Mas a velhinha ‘namorada’ da Guerra do Ultramar continuará em armazém em quartéis do Exército (que tem 12 900 militares), na Marinha (7800, os Fuzileiros, cerca de 800, vão modernizar as suas) e Força Aérea (5900).



Há três décadas que se tenta encostar a G3, com concursos anulados em 2004 e 2007.



SAIBA MAIS

442 197

espingardas G3 fabricadas em Portugal, de acordo com o major-general Marques Pinto. Saíam, por autorização da Alemanha, da Fábrica Militar de Braço de Prata onde também se fez a pistola-metralhadora FBP.



Embargo de armas

A G3, de desenho e construção original da alemã Heckler & Koch, foi escolhida em 1961 para contornar o embargo de armas a Portugal pelos Estados Unidos, no seguimento do início da Guerra do Ultramar. Começaram a ser entregues às tropas em 1963. Há várias versões.



25 de Abril e... guerras

Armava os militares no 25 de Abril, sendo simbólica a imagem do cravo no seu cano. Já viu dezenas de guerras e conflitos: Ultramar; Rodésia; invasão turca do Chipre; Irlanda; guerra Irão- -Iraque; Líbano; Nicarágua; Balcãs; Afeganistão; Timor-Leste; República Centro-Africana...