Falsa viagem oculta tráfico de tabaco no aeroporto de Lisboa

Três mulheres, estrangeiras, com idades entre os 22 e os 42 anos, foram detidas pela PSP por contrabando de tabaco no Aeroporto de Lisboa.As suspeitas - duas delas já detidas anteriormente por prática semelhante - compravam viagens de baixo custo com o objetivo de aceder à sala de recolha de bagagem, onde retiravam as malas com o tabaco, para vender em Portugal, escapando ao pagamento de impostos.O tabaco apreendido tem um valor de 7020 euros. As detidas foram presentes a tribunal, mas libertadas com apresentações bissemanais e proibição de frequentar o Aeroporto de Lisboa.