Falso polícia usa réplicas de armas para obrigar vítima à prática de atos sexuais em Portimão

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Portimão, suspeito de se ter feito passar por um agente da autoridade a fim de cometer abusos sexuais, que decorreram em junho, em Portimão.Segundo o comunicado da PJ, todos os crimes tiveram lugar no próprio apartamento onde se encontrava a vítima."O suspeito, valendo-se da falsa qualidade de agente de autoridade, exibindo para o efeito um crachá e impressos de um Órgão de Polícia Criminal e munido de uma réplica de arma de fogo, criando a convicção que era real, e outra com dispositivo de emissão de choques elétricos, para além de algemas, obrigou a vítima à prática de atos sexuais contra a sua vontade, sem que esta pudesse reagir temendo pela sua vida", refere o comunicado.A PJ continua a investigar de forma a que se consigam descobrir outras possíveis vítimas.O detido será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Portimão, para que lhe sejam atribuídas as adequadas medidas de coação.