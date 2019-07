Falta de pessoal leva PJ a tirar três meses ao estágio

Em abril, quando empossava 120 novos inspetores da Polícia Judiciária, a ministra da Justiça disse estar determinada em "regularizar a renovação dos quadros" daquela instituição.E agora tomou mais uma decisão nesse sentido: encurtar o estágio desses 120 inspetores (41ª curso) de um ano para nove meses.Também os 40 elementos do 42º curso – ainda em formação – vão ser abrangidos. Uma medida que vai assim ajudar a colmatar a falta de pessoal.Em Diário da República, a ministra Francisca Van Dunem diz que esta redução de três meses no estágio justifica-se com a "necessidade do reforço do pessoal da carreira de investigação criminal e a suficiência do estágio durante nove meses para aquisição de competências e a preparação daqueles trabalhadores para o exercício das respetivas funções".A proposta partiu do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, fixando-se agora a duração do estágio da carreira de investigação criminal da PJ no mínimo permitido por lei: 9 meses.Está já em fase concursal a abertura de mais 100 vagas. Assim, no espaço de três anos, entrarão 260 novos elementos.O presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da PJ disse aoque este processo "vai acelerar a entrada de inspetores", mas deixa um alerta.É que nos próximos três anos vão reformar-se cerca de 150 inspetores."Estas entradas ajudam mas não colmatam a falta de meios", avança Ricardo Valadas: "A ministra reconhece a falta de meios e tem feito um grande esforço para atenuar as necessidades da PJ".