Fernando Mendes vai depor e poderá revelar envolvimento de Bruno de Carvalho no ataque a Alcochete

O ex-cabecilha da Juve Leo, Fernando Mendes, vai depor esta sexta-feira em tribunal e poderá revelar o conteúdo das chamadas telefónicas mantidas com antigo presidente Sporting, Bruno de Carvalho após tensão entre a claque e o plantel dos leões na Madeira.Bruno de Carvalho já tinha assumido que tinha falado com Mendes, mas nunca revelou o teor das conversas que poderão ter estado na origem ao à Academia de Alcochete.O Ministério Público acredita que terá sido nesses telefonemas que Bruno de Carvalho deu o aval aos membros da claque da Juve Leo para atacar os jogadores do Sporting.Na audição de quarta-feira, Mustafá tinha garantido em tribunal que não sabia do ataque e que os conflitos com os jogadores eram problema de Fernando Mendes, que se encontra gravemente doente.