Filho encontra pai morto em caldeira de cera em Alcanena

O proprietário de uma fábrica de velas, Orlando Filipe, de 57 anos, foi esta quarta-feira encontrado morto por um filho dentro de uma caldeira de cera, já solidificada, em Monsanto, Alcanena.

As causas e as circunstâncias em que ocorreu a morte estão a ser investigadas pela GNR e pela Autoridade para as Condições do Trabalho, que ontem estiveram a fazer diligências. O alerta foi dado às 11h20 e à chegada do socorro o óbito foi declarado.

Orlando Filipe foi presidente da Junta de Freguesia de Monsanto até 2017 e esteve ligado ao Grupo Desportivo e Recreativo de Monsanto, sendo por isso muito conhecido na zona.