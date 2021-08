Um incêndio no parque de estacionamento subterrâneo do hipermercado Continente da avenida Marechal Gomes da Costa, em Lisboa, está a mobilizar, na tarde desta quarta-feira, 22 operacionais e sete viaturas do Regimento de Sapadores Bombeiros, apoiados por sete viaturas.

Segundo explicou ao CM fonte do socorro, não há para já vítimas e o incêndio estará circunscrito a uma câmara frigorífica que era usada para armazenamento.

O alerta foi dado às 16h40.