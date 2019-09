Fogo desaloja família de nove pessoas em Silves

Nove pessoas, entre as quais uma bebé de dois meses e três meninos de 4, 8 e 10 anos, ficaram este sábado desalojadas devido a um incêndio que deflagrou num quarto do 1º andar da casa onde viviam, no bairro das Fontainhas, em Pera, Silves."Vivemos aqui dois casais, a minha irmã deficiente e as quatro crianças", disse aoMaria do Carmo, de 60 anos, que assegurou que "ninguém ficou ferido": "Não demos por nada, estávamos no rés do chão a comer. Foram os vizinhos que nos alertaram", revelou.A Segurança Social está a tentar encontrar uma habitação para acolher a família.