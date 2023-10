Fogo na Calheta declarado extinto após dois dias de combate

O incêndio que deflagrou na segunda-feira à noite no concelho da Calheta, na Madeira, encontra-se extinto, indicou esta quarta-feira o Serviço Regional de Proteção Civil, referindo que 20 operacionais permanecem na zona em trabalhos de rescaldo.

Em comunicado emitido depois das 18h00, o Serviço de Proteção Civil adianta que o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, vai deslocar-se na quinta-feira ao terreno para apurar a área ardida e as zonas mais afetadas.

O incêndio deflagrou no Caminho do Poço/Pinheiro, no concelho da Calheta, zona oeste da ilha da Madeira, na segunda-feira à noite, e chegou a ter várias frentes ativas em áreas de floresta e mato, mobilizando mais de 40 operacionais no combate, mas encontra-se agora extinto.

De acordo com a Proteção Civil, permanecem na zona 20 operacionais dos corpos de Bombeiros Voluntários da Calheta, Voluntários Madeirenses (Funchal), Sapadores de Santa Cruz e Polícia Florestal, a realizar trabalhos de rescaldo e vigilância com oito veículos.

Desde quarta-feira (04 de outubro) foram registados cinco focos de incêndios nos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol, Câmara de Lobos e Calheta, todos localizados na zona oeste da ilha.

O arquipélago da Madeira encontra-se em alerta laranja desde a semana passada devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, situação que se prolonga até às 18h00 de sexta-feira.

O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de três, é emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.