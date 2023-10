Mais de 40 bombeiros da Madeira combatem fogo no concelho da Calheta

Mais de 40 bombeiros estão a combater um incêndio florestal que deflagrou na segunda-feira à noite no concelho da Calheta, na Madeira, informou o Serviço Regional de Proteção Civil.

Em comunicado, a Proteção Civil da Madeira indica que o fogo deflagrou às 23h52, na zona do Caminho do Poço/Pinheiro, e esta tarde tinha "várias frentes ativas".

"No teatro de operações estão 44 operacionais dos Bombeiros Voluntários da Calheta, Madeirenses, Ribeira Brava e Ponta do Sol, Sapadores de Santa Cruz, Sapadores do Funchal, Brigada Helitransportada, Polícia Florestal e Comando Regional de Operações de Socorro, apoiados pelo meio aéreo e 15 veículos", lê-se na nota.

A Proteção Civil revela também que desde quarta-feira foram registados cinco focos de incêndios nos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol, Câmara de Lobos e Calheta.

Devido aos fogos está "interdita toda e qualquer circulação nos percursos pedestres classificados na área do Rabaçal", de acordo com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

A Direção regional das Estradas informou também que decidiu encerrar ao trânsito o troço da Estrada Regional 105, entre o sítio do Ovil e a Estrada Dr. Roberto Monteiro (Caminho Municipal do Lombo do Salão), no Paúl da Serra.