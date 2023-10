A Força Aérea está com menos 2292 militares do que os 6861 que considera serem o efetivo ideal para cumprir as missões, sendo a situação especialmente preocupante ao nível de pilotos-aviadores e mecânicos de manutenção. E, pelo andar das saídas voluntárias, prevê chegar ao ano de 2025 com menos 2546 militares (-37%) que o número ideal.









