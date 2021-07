Forças Armadas efetuaram levantamento cartográfico/topográfico no norte da ilha da Madeira

As Forças Armadas efetuaram um levantamento cartográfico/topográfico no norte da ilha da Madeira, utilizando para o efeito um drone do Núcleo de Iniciação e Experimentação de Sistemas Aéreos Não Tripulados, do Comando Operacional da Madeira (COM).De acordo com o Estado-Maior-General das Forças Armadas, a operação contou com militares e técnicos da Direção Regional do Ordenamento do Território. "decorre da assinatura de um protocolo entre esta entidade da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas e o Estado-Maior-General das Forças Armadas, através do COM, celebrado em março deste ano", explica."A junção das duas capacidades permite testar e implementar soluções que contribuirão para uma maior atualização e disponibilização da informação geográfica e cartográfica", afirmam as Forças Armadas.