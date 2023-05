Os advogados do processo ‘Hells Angels’ - 89 arguidos do gang motard julgados em Loures por tentativas de homicídio, tráfico de droga e outros crimes - tiveram em várias fases do julgamento desentendimentos processuais com a juíza-presidente do coletivo, Sara Pina Cabral. E, agora, descobriram uma fotografia da magistrada judicial com a procuradora do mesmo processo, Paula Santos, num momento da vida privada e social. A imagem está a causar polémica e preocupação entre os advogados, disseram vários deles aoRecorde-se que desde o início, em 2021, o julgamento tem sido marcado por várias contestações a Sara Pina Cabral, com advogados a acusarem a magistrada de parcialidade. “Esta fotografia não é confortável para os arguidos”, admitiu esta quarta-feira aoAníbal Pinto, advogado de dois arguidos e o único que se pronuncia em ‘on’. “No entanto, não avançarei com incidentes de recusa da juiz”, referiu.