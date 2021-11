Os advogados do processo Hells Angels, que senta 89 arguidos no banco dos réus em Camarate, Loures, por crimes como homicídio tentado, tráfico de droga e associação criminosa, vão avançar com um incidente de recusa contra a juíza-presidente do coletivo, Sara Pina Cabral.Na quarta-feira, o advogado Correia de Almeida, que defende 12 arguidos, abandonou o tribunal em choque com a magistrada, a quem acusou de impedir questões a testemunhas.que deverá agora avançar um incidente de recusa contra Sara Pina Cabral.