Advogados protestam contra local do julgamento dos 'Hell's Angels'

O início do julgamento do processo ‘Hells Angels’ - que tem 89 arguidos, membros de um gang motard, acusados de crimes graves, como homicídio e tráfico de droga - deverá ser hoje marcado por um protesto de advogados.As audiências foram marcadas pelo juiz Carlos Alexandre para um auditório da Junta de Freguesia de Camarate, Loures, o único que teria dimensões para acolher as sessões (a primeira é esta terça-feira às 9h30).No entanto, mesmo após obras, sabe o CM, há advogados a considerar o espaço "pequeno e sem condições". Alguns juristas estão a ponderar mostrar esse descontentamento ao coletivo de juízes.