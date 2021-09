Começam a ser julgados na terça-feira, 28 de setembro, no auditório da Junta de Freguesia de Camarate, em Loures, os 89 arguidos do gang motard Hells Angels. Das várias sessões marcadas para este mês, esta é a única que se vai realizar, devido a obras que têm vindo a decorrer no espaço escolhido para o julgamento.









Recorde-se que o juiz Carlos Alexandre pronunciou para julgamento os arguidos, mantendo os crimes da acusação: homicídio qualificado tentado, ofensas à integridade física, tráfico de droga, entre outros.