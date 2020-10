Fundadores e advogados da PLMJ, alvo de alegado ataque de Rui Pinto, ouvidos em tribunal

Decorre esta terça-feira a 17.ª sessão do julgamento de Rui Pinto, no âmbito do processo Football Leaks, no qual o hacker português está acusado de 90 crimes, incluindo tentativa de extorsão, sabotagem informática, violação de correspondência, acesso ilegítimo e acesso indevido.Na sessão desta terça-feira serão ouvidos vários advogados da PLMJ que terá sido um dos alvos de Rui Pinto. Segundo o MP, Rui Pinto terá acedido aos sistemas da sociedade de advogados para retirar documentos racionados com vários processos, nomeadamente o caso E-Toupeira, que envolve o Benfica, assim como alegadamente acedeu e divulgou caixas de email de advogados e funcionários da PLMJ.Durante a manhã serão ouvidos como testemunhas Paulo Farinha Alves, Miguel Reis, Sandra Lopes, António Faria e João Ramalho.Já após a pausa para almoço, durante a tarde desta terça-feira, serão ainda ouvidos José Miguel Júdice (um dos fundadores da PLMJ), o ex-ministro Nuno Morais Sarmento (à data advogado na PLMJ, assim como as advogadas Inês Pinto da Costa e Carmen Vásquez.Miguel Reis só será ouvido esta quarta-feira à tarde, informa o oficial de justiça.