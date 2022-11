Funeral de militar que morreu no mar na Póvoa de Varzim ainda sem data

Ao final do dia deste domingo ainda não estava marcado o funeral da primeiro-cabo Ani Dabó, 20 anos, que morreu no mar, na Póvoa de Varzim, sexta-feira, quando tentava salvar duas colegas levadas por uma onda - um grupo de oito estava de licença a festejar o fim do curso de condutor.O último adeus à militar, da Amadora, será nos próximos dias. A autópsia - determinante para apurar as exatas circunstâncias - deverá ser esta segunda-feira.