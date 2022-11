Oito militares aproximaram-se do mar por volta das 04h30 de sexta-feira. Tinham estado num bar, na praia da Lagoa, a festejar a conclusão de um curso do Exército, na Póvoa de Varzim. Duas jovens foram molhar os pés e acabaram arrastadas. Os colegas acorreram em auxílio. Entre eles, Ani Dabó, de 20 anos, que foi levada pela corrente e morreu a tentar salvar as amigas.









