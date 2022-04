Três homens entraram este sábado num prédio na Galiza, S. João do Estoril, Cascais, e cortaram os dois tubos de gás ligados ao contador, levando o equipamento e deixando uma “fuga livre” que poderia ter provocado uma explosão como a que há duas semanas, na Amadora, feriu 16 pessoas, danificou cinco prédios e quatro dezenas de carros - também pelo furto de um contador de gás do prédio.









Os bombeiros do Estoril retiraram 30 moradores do prédio afetado e de um outro contíguo. Duas mulheres, mãe e filha, de 59 e 35 anos, foram ao Hospital de Cascais, com intoxicação ligeira por gás, explicou ao CM Bruno Carvalho, 2º comandante dos Bombeiros do Estoril.

A fuga foi travava pela empresa fornecedora e os bombeiros fizeram a ventilação do edifício, tendo os moradores regressado a casa. Quatro patrulhas da PSP recolheram o testemunho de moradores que viram três homens a entrar no prédio, aproveitando a porta aberta, e a fugir depois a correr com o contador de gás na mão.