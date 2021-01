Gang armado ataca caixas de supermercado em Almada

Um grupo de quatro homens armados assaltou um supermercado Aldi pelas 20h30 de terça-feira, no Feijó, Almada, quando ainda havia clientes na loja. Segundo o CM apurou, o grupo entrou de arma em punho e obrigou as funcionárias que estavam nas caixas a abrir as mesmas. Retiraram o dinheiro que puderam e fugiram rapidamente num carro que tinham deixado junto à entrada. O caso foi comunicado à PSP, mas a investigação passou para a PJ.



Três dias antes do Natal, o mesmo supermercado tinha sido alvo de um ataque semelhante, mas na altura um segurança reagiu e, apesar de ter sido agredido, forçou a fuga do grupo sem levar nada.

