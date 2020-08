Gang armado faz dois assaltos em Odemira

Um grupo de quatro homens armados assaltou dois estabelecimentos de restauração em São Teotónio e na Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira, na noite de terça-feira.



O primeiro roubo ocorreu pelas 21h00, quando três dos ladrões entraram num restaurante de kebab, pediram seis refeições e depois fugiram com 150 euros da caixa registadora e telemóveis do dono e de clientes. Minutos depois, repetiram o esquema numa pastelaria na Zambujeira. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

Ver comentários