Gangue assalta ourivesaria em Azeitão e abandona carro roubado no Seixal

Assalto aconteceu ao início da tarde desta segunda-feira.

06.05.19

Uma ourivesaria, em Azeitão, foi assaltada esta segunda-feira ao início da tarde por quatro ladrões.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial da Polícia Judiciária, os assaltantes atuaram encapuzados e de luvas.



Os ladrões usaram um carro roubado que depois abandonaram no Seixal.



No local esteve uma patrulha do Comando da GNR de Setúbal.