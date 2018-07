Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém 421 pessoas na última semana em todo o país

Foram realizadas operações de combate à criminalidade e de fiscalização rodoviária.

Por Lusa | 12:56

A GNR deteve 421 pessoas em flagrante delito durante as operações de combate à criminalidade e de fiscalização rodoviária realizadas na última semana em todo o país, indicou esta sexta-feira a corporação.



Num comunicado de balanço da atividade operacional entre 20 e 26 de julho, a Guarda Nacional Republicana destaca as 179 detenções por condução sob o efeito do álcool, 76 por condução sem habilitação legal, 60 por tráfico de droga, 22 por posse ilegal de arma, nove por furto, quatro por violência doméstica, três por ofensas à integridade física, dois por burlas e um por homicídio.



Na última semana, os militares da GNR apreenderam 3.385 doses de haxixe, 1.429 doses de heroína, 891 doses de cocaína, 240 doses de anfetaminas, 157 gramas de folhas de cannabis, 32 gramas de liamba, 10 doses de metadona,17 armas de fogo, 10 armas brancas e 79 munições de diversos calibres, além de 20 veículos, 1.143 artigos contrafeitos e 6.710 euros em numerário.



No âmbito da fiscalização do trânsito, a GNR detetou 9.665 infrações, 3.256 das quais por excessos de velocidade, 565 por falta de inspeção periódica obrigatória, 478 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 411 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 400 por uso do telemóvel durante a condução.



A GNR registou ainda 338 infrações relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 265 relacionadas com tacógrafos e 166 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.