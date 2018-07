Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém 185 condutores por excesso de álcool e 44 pessoas por tráfico de droga

Foram ainda detidas 459 pessoas em flagrante delito nos últimos sete dias.

Por Lusa | 16:36

A GNR deteve 459 pessoas em flagrante delito nos últimos sete dias, incluindo 185 por condução sob efeito do álcool, 44 por tráfico de droga e sete por violência doméstica, informou esta sexta-feira esta força de segurança.



Durante a atividade operacional de prevenção e combate à criminalidade e fiscalização rodoviária, a GNR deteve ainda, em flagrante delito, 90 pessoas por condução sem carta, 36 por posse ilegal de arma, 10 por furto, seis por ofensas à integridade física e uma por ameaça com arma de fogo.



Quanto às apreensões efetuadas, a GNR contabilizou 2.118 doses de heroína, 2.074 doses de haxixe, 190 doses de anfetaminas, 171 doses de cocaína, 386 gramas de folhas de canábis, 49 gramas de liamba, 36 armas de fogo, 44 armas brancas, 369 munições de diversos calibres, 24 veículos, 10.267 artigos contrafeitos, 662 quilos de bivalves, 1.471 quilos de pescado e 1.019 euros em dinheiro.



Em matéria de trânsito, a GNR detetou 9.359 infrações detetadas, das quais 3.158 por excesso de velocidade, 521 por falta de inspeção periódica obrigatória, 433 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 380 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 378 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.



Detetou ainda 350 infrações relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 325 relacionadas com tacógrafos, 167 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.