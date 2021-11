Três homens, com idades entre 19 e 32 anos, foram detidos pela GNR, em Alcanena, na posse de mais de quatro mil doses de haxixe e liamba. Durante a diligência, a autoridade apreendeu ainda dinheiro, um carro, telemóveis e um portátil.Os detidos, já com antecedentes por crimes de tráfico de droga, foram presentes a um juiz do Tribunal de Santarém, que deliberou a prisão preventiva para um deles e proibição de contactos entre os envolvidos.