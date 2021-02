GNR detém homem suspeito de agredir, injuriar e ameaçar de morte a companheira em Gaia

O Comando Territorial da GNR do Porto deteve no passado dia 17 de fevereiro um homem suspeito de agredir, injuriar e ameaçar de morte a companheira de 48 anos com quem se encontrava casado há três anos em Vila Nova de Gaia.



Em comunicado, as autoridades revelaram que a vítima era sujeita a maus-tratos sexuais, sendo ameaçada com armas de fogo. O agressor, de 52 anos, mantinha a vítima em casa, em total isolamento, controlando assim a vítima.





"No seguimento das diligências policiais, foi dado cumprimento a cinco mandados de busca, uma domiciliária e quatro em veículos, tendo sido possível apreender quatro armas de fogo e várias munições de diferentes calibres", informaram ainda as autoridades.Suspeito, com antecedentes criminais, foi constituído arguido.