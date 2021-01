GNR detém quatro mulheres por furto em supermercado em Montemor-o-Novo

Quatro mulheres foram detidas esta quarta-feira, em Montemor-o-Novo, por furto num supermercado.As autoridades recuperam todos os produtos roubados, sendo eles, bebidas alcoólicas e produtos de higiene.As mulheres com idades entre os 21 e os 38 anos fugiram do local separadamente mas as autoridades conseguiram localizá-las. "Duas seguiram num veículo e outras duas a pé. Foram realizadas diligências policiais que culminaram na interseção do veículo onde seguiam com os bens furtados e na localização das outras duas que estavam escondidas nas imediações do local", explica a GNR.As quatro mulheres vão ser presentes a tribunal esta quinta-feira para conhecerem as medidas de coação.