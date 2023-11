GNR detém quatro suspeitos de furto e apreende 205 quilos de azeitona em Serpa

Dois homens e duas mulheres foram detidos pela GNR por suspeita de furto de azeitona na freguesia de Brinches, concelho de Serpa (Beja), tendo sido apreendidos 205 quilos daquele produto, divulgou esta quarta-feira a força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR indicou que os quatro suspeitos, com idades entre os 21 e os 40 anos, foram detidos em flagrante, na terça-feira, por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Moura.

Segundo a GNR, "no âmbito de uma denúncia a dar conta de um furto de azeitona, os militares da Guarda deslocaram-se para o local onde verificaram que os suspeitos se encontravam a apanhar azeitona, sem autorização do respetivo proprietário".

No seguimento das diligências policiais, os suspeitos foram detidos, tendo sido aprendidos 205 quilos de azeitona, de acordo com o comunicado.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Serpa.

A ação contou com o reforço de militares do Posto Territorial de Serpa, do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Beja e do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Moura.

A GNR relembra que "a colheita ou apanha de azeitona, ainda que esteja caída no chão, sem o consentimento do proprietário do olival poderá configurar crime contra o património".