Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR deteve 19 pessoas durante a noite de sexta-feira em todo o país

Onze pessoas foram detidas por condução sob o efeito do álcool, cinco por condução sem habilitação legal e uma por tráfico de estupefacientes.

Por Lusa | 12:37

Dezanove pessoas foram detidas em flagrante delito em diversas operações realizadas pelos militares da GNR em todo o país na última noite, anunciou este sábado a Guarda Nacional Republicana.



Além da sua atividade operacional diária, a GNR desencadeou várias operações entre as 20h00 de sexta-feira e as 08h00 deste sábado que visaram "a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária", refere a Guarda Nacional Republicana em comunicado.



Segundo os dados da GNR, onze pessoas foram detidas por condução sob o efeito do álcool, cinco por condução sem habilitação legal e uma por tráfico de estupefacientes.



Foram ainda apreendidas 49 doses de haxixe e uma arma branca.



Nas ações de fiscalizações de trânsito, os militares detetaram 440 infrações detetadas, 179 das quais por excesso de velocidade, 56 por condução com uma taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 29 por falta de inspeção periódica obrigatória e 16 falta de seguro.



Foram ainda detidas 14 pessoas por uso indevido do telemóvel a conduzir e nove por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou cadeirinha.



Durante o período das doze horas, a GNR registou 70 acidentes, dos quais resultaram um morto e 28 feridos leves.