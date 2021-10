GNR deteve seis suspeitos de tráfico de droga no distrito de Vila Real

A GNR deteve seis pessoas suspeitas do crime de tráfico de droga no âmbito de uma operação que decorreu nos concelhos de Alijó, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real, anunciou esta quarta-feira aquela força policial.

A investigação foi desencadeada pelo Núcleo de Investigação Criminal do Peso da Régua, decorria há cerca de sete meses e culminou com a detenção de quatro homens, com idades compreendidas entre os 40 e os 46 anos, e duas mulheres, ambas de 46 anos, numa ação policial que se realizou entre terça-feira e hoje.

O Comandado Territorial de Vila Real da GNR disse, em comunicado, que foi dado cumprimento a 10 mandados de busca, cinco domiciliárias e cinco em viaturas, que resultaram na apreensão de 43 doses individuais de cocaína e de 1,5 doses individuais de canábis.

Foram ainda apreendidas munições de diferentes calibres, bem como uma viatura, seis telemóveis e 1.855 euros.

Os detidos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Alijó para aplicação de eventuais medidas de coação.