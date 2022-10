Um militar da GNR, de 53 anos, morreu esta sexta-feira a bordo da lancha de patrulhamento ‘Bojador’, atracada na Doca do Espanhol, em Lisboa, confirmou ao CM fonte oficial da GNR.





Joaquim Carvalho, com a categoria de cabo marinheiro, terá sido vítima de doença. Foi encontrado, pelas 09h30, por outros elementos da guarnição, em paragem cardiorrespiratória. O INEM tentou manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local. Não foram encontrados indícios de crime, mas por determinação do Ministério Público a PJ esteve no local. A vítima tinha entrado pouco antes ao serviço.