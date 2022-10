A Câmara de Alcochete intimou a GNR a pagar a fatura em atraso de agosto relativa ao consumo de água nas instalações do posto territorial daquela localidade, sob pena de corte total do abastecimento. O valor em causa era de 94,31 euros e a GNR tinha até 22 de novembro para proceder ao pagamento.Ao, a GNR confirmou "ter existido um atraso no pagamento da fatura, por dificuldades de processamento. No entanto, a situação já se encontra regularizada".