GNR recupera 129 mil de euros em material furtado nos distritos do Porto e de Braga

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Amarante e Penafiel recuperou, na terça-feira, 129 mil euros de material furtado nos distritos do Porto e de Braga.





A investigação decorria há cerca de quatro meses, após denúncias de furtos em estabelecimentos e armazéns, e culminou com 24 buscas - 10 domiciliárias e 14 a armazéns e carros - no Porto, em Vila Nova de Gaia, Valongo e Paços de Ferreira. Foram apreendidos, entre outros, 300 caixas com garrafas de bebidas alcoólicas, 800 artigos têxteis, 2500 peças de roupa, mais de 100 pares de calçado, três televisões, duas viaturas usadas nos furtos e uma arma taser. Na operação foram constituídos arguidos oito homens, entre os 22 e os 45 anos.