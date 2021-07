GNR sem meios após assalto no Monte de Caparica em Almada

Dois homens armados com facas assaltaram uma pizzaria no Monte de Caparica, Almada, na noite de sexta-feira. Fugiram com dinheiro. Mas quando o alerta foi dado não havia nenhuma patrulha disponível para responder.Segundo oapurou, a falta de efetivo no Destacamento de Almada leva a que só haja um elemento em cada posto para a patrulha e quando é preciso ir a uma ocorrência tem de esperar por um colega de outro posto, que está na mesma situação.