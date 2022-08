Governo lamenta a morte do bombeiros Carlos Antunes durante combate às chamas nas Caldas da Rainha

a notícia da morte do bombeiro Carlos Antunes, Subchefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Óbidos, vítima de doença súbita, durante as operações de combate ao incêndio que deflagrou esta tarde em Landal, Caldas da Rainha, distrito de Leiria".



Deixou ainda os seus pêsames à





nas Caldas da Rainha, que deflagrou às 13h45.







"família, aos amigos, ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Óbidos e a todos os bombeiros e agentes de proteção civil que combatem os incêndios em Portugal", informa a nota. morreu na tarde desta quarta-feira durante o combate às chamas na zona de Landal, nas Caldas da Rainha, que deflagrou às 13h45.

José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, emitiu uma Nota de Pesar onde afirma que recebeu com "muita tristeza