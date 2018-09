Granizo e inundações em Vila Real num dia com mais de 30 graus

Rua da cidade teve abatimento do piso após enxurrada.

18:31

na Rua D. Pedro de Castro", fruto " da intempérie que se abateu há pouco sobre Vila Real".



O mau tempo fez-se sentir esta quinta-feira com granizo e trovoada em Vila Real num dia em que se registaram, de acordo com o IPMA, 31 graus.De acordo com o facebook do Município, devido houve "um abatimento do piso

O temporal começou a cair pelas 16h30, num dia de intenso calor, e durante alguns minutos choveu com muita intensidade na cidade de Vila Real, verificando-se também a acumulação de granizo em alguns locais.

Fonte da proteção civil disse que a água acumulou-se em algumas vias da cidade, nomeadamente na avenida Primeiro de Maio, ainda na ponte sobre o rio Cabril, que liga Almodena e Parada de Cunhos, e na zona da escola Morgado de Mateus.