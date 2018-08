Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve de transportes no Algarve com adesão de 85%

Acusações de situações de substituição de trabalhadores.

Por Tiago Griff | 09:02

O primeiro dia da greve dos trabalhadores das empresas Eva-Transportes, Translagos, Próximo e Frota Azul - que continua hoje - teve uma "adesão média de 85 por cento", tendo mesmo chegado a "atingir os 95% nos transportes urbanos" nas cidades de Faro, Lagos e Portimão, avançou ontem a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações.



"Depois de terem considerado insuficientes as últimas propostas das empresas do grupo Barraqueiro, os trabalhadores mostraram que estão unidos", revelou o sindicato, admitindo ainda que houve situações de substituição de trabalhadores em greve, "o que é condenável por lei". Esta é a segunda paralisação no espaço de cerca de um mês e está prevista uma manifestação para setembro.