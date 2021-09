Grupo de encapuzados arromba loja com carrinha roubada e leva milhares de euros em produtos. Veja as imagens

Quatro encapuzados assaltaram, esta madrugada de sábado, uma loja de representação da marca 'Cavalinho', em Lourosa, Santa Maria da Feira.O grupo usou uma carrinha para partir o vidro da porta de entrada. Os assaltantes conseguiram escapar com milhares de euros em malas e outros produtos.A carrinha usada no assalto foi roubada, durante a noite, em Ermesinde, no Porto. O grupo ainda teve tempo de roubar uma máquina de tabaco, também em Lourosa, na estrada nacional.O Núcleo de Investigação Criminal de Santa Maria da Feira investiga o paradeiro dos assaltantes.