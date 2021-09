Um dos sinos da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Vestiaria, no concelho de Alcobaça, foi furtado por um grupo que na fuga tentou atropelar um morador que testemunhou o crime e se preparava para travar os assaltantes.“Arrancaram a grande velocidade e guinaram contra mim. Tive de me atirar para um jardim e eles entraram quase em despiste e por um bocadinho não bateram contra uma casa”, contou aoo habitante, que pediu para não ser identificado.A igreja, classificada como monumento nacional, tinha dois sinos, tendo os ladrões levado aquele que não estava ligado ao relógio. “A população sente-se insultada”, lamentou Manuel Castelhano, membro do Conselho Económico Paroquial.“A padroeira não merecia esta atrocidade”, acrescentou António Mineiro, vogal da União de Freguesias de Alcobaça e Vestiaria. A GNR está a investigar o furto.