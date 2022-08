Desde o início do ano que a GNR já apreendeu, no Algarve, mais de 32 toneladas de alfarrobas furtadas. De acordo com dados da GNR, até finais de julho, os militares apreenderam oito toneladas, mas desde o início do mês de agosto esse número disparou e, só na primeira semana, foram apreendidas cerca de 24 toneladas daquele fruto.









