Hélder Bianchi, de 33 anos, foi detido pelos inspetores da PJ do Porto na quinta-feira à tarde.Presente a juiz este sábado por suspeitas de estar envolvido no tráfico internacional de centenas de quilos de haxixe, o elemento do chamado gangue de Valbom ficou sujeito a apresentações bisemanais, ao pagamento de uma caução no valor de 80 mil euros e ficou ainda proibido de entrar em contacto com os outros arguidos.Ainda assim, foi novamente detido por inspetores da luta contra o tráfico de droga. Hélder Bianchi conheceu então este sábado as medidas de coação, tendo ficado em liberdade.