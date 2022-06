Homem abusa sexualmente de criança de 12 anos em contexto familiar

A Polícia Judiciária deteve um homem de 42 anos por suspeitas de abusar sexualmente de uma criança de 12 anos em Évora.



Os crimes começaram no ano de 2021 e continuaram até este ano, acontecendo no âmbito de uma relação intrafamiliar. Segundo as autoridades, o homem aproveitou um encontro de família e praticou "atos sexuais de relevo, provocando desconforto e sofrimento físico e psíquico" à criança.

O suspeito, sem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado proibido de contacto com a vítima e permanência na residência do local dos factos e de aproximação do menor a uma distância inferior a 300 metros, proibido de contactos com crianças de idade inferior a 14 anos e obrigado a apresentação periódica semanal no posto policial da área da sua residência, durante o horário de expediente, em dia de semana.